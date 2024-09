San Siro avanza ipotesi ‘forte’! Inter e Milan a -3 dal verdetto – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Il tema Sanrimane sempre di primo piano per. C’è, inoltre, la data di venerdì 13 da cerchiare in rosso sul calendario. DATA – Venerdì 13, ossia tra tre giorni,sono chiamate a rispondere in merito al progetto di ristrutturazione dello stadio San, promosso dalla società WeBuild. Ovviamente il primo cittadino dio, Beppe Sala, spinge per un esito positivo del report. Da sempre il sindaco del capoluogo lombardo tifa per la permanenza dei dei due club al Giuseppe Meazza. Intanto, siachemantengono i rispettiviessi sulle aree di Rozzano e San Donato, ma senza ancora mai aver posato un mattone. Soprattutto il, la cui prima presentazione è datata addirittura 2019. Ora viene caldeggiata un’molto importante: ossia l’acquisto di Sanda parte dei due club.