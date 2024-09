Russiaattacchi ucraini | morta una donna

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 10.10 Nuovi attacchi delle forze ucraine in Russia. La Difesa di Mosca riferisce di aver intercettato nella notte 144droni di Kiev, di cui 20 nella regione di Mosca, dove è rimasta uccisa una. Non confermata la notizia della morte di un bambino. Voli sospesi e poi ripresi in mattinata in 4 aeroporti di Mosca, tra i quali quelli di Domodedovo e Sheremetyevo. Nel mirino,oltre a Mosca, le regioni di Briansk, Kursk, Tula, Belgorod, Kaluga, Voronej, Lipetsk e Orel.