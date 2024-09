Qualificazioni Euro 2025 U21 Italia super! Una tripletta di Baldanzi stende la Norvegia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) L’U21 chiude in bellezza il suo girone di qualificazione aU21. Netto successo per gli azzurrini dell’cheano 0-3 lain trasferta al Viking Stadion di Stavanger. MVP del match Tommaso, esterno classe 2003 della Roma, già visto in Serie A con la maglia dell’Empoli. Nessun dubbio sul perchè. L’attaccante azzurro ha siglato una strepitosaportandosi a casa il pallone della partita.U21 avanti già al 10? con la prima rete disu assist di Willy Gnonto. Il raddoppio arriva al 72? su assist di Ruggeri, tris in collaborazione con Fabbian all’80’. L’si porta a quota 21 punti, +4 sull’Irlanda che deve giocare la sua ultima gara ma non può più raggiungere gli azzurri. L'articoloU21,! UnadilaCalcioWeb.