Poggibonsi Mister Calderini | Una partenza positiva porta sempre fiducia

(Di martedì 10 settembre 2024) Un cammino che inizia con un successo esterno, contro il Trestina, quello del, su un terreno che si annunciava temibile per il valore degli avversari. I giallorossi sono invece riusciti nell’impresa, grazie alla realizzazione dal dischetto nel finale ad opera di Belli, che fino alla scorsa stagione indossava i gradi di capitano – forte delle sue cento presenze e oltre – proprio del Trestina. "Avevamo di fronte una buona squadra" ha detto al termine del confrontoche per giunta ha nel rettangolo amico una sorta di ‘fortino’ per la capacità che hadimostrato di raccogliere punti fondamentali soprattutto davanti al suo pubblico. "È stata una gara combattuta: si sarebbe potuta risolvere solo per effetto di un episodio, per quello che avevamo visto. E così è stato, con un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine.