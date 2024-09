Newey nuovo Managing Technical Partner di Aston Martin

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 10 settembre 2024) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Adrianlega il suo futuro al TeamAramco Formula Uno. Il progettista britannico inizierà a lavorare presso la sede del team a Silverstone dal 1° marzo 2025, assumendo ilruolo di. La nomina diè una ulteriore conferma delle ambizioni diAramco in Formula Uno.vanta un record di successi ineguagliabile: ha guidato i team di F1 a 25 titoli mondiali di Formula Uno, affermandosi come la più grande mente tecnica nella storia di questo sport. Desideroso di novità in Formula Uno, il britannico vede inAramco il progetto ideale per poter mettere in campo la sua creatività. Una visita privata al nuovissimo AMR Technology Campus del team a giugno, dimostrazione tangibile dell’ambizione del team, si è rivelata un fattore decisivo nel processo decisionale.