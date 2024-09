Mattarella a Cernobbio ha strigliato i politici | vedremo se il messaggio sarà colto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel novembre del 2008 la regina Elisabetta, in occasione di una visita alla celebre London School of Economics, sorprese tutti con una semplice, ma per i presenti molto imbarazzante, domanda: come mai nessun economista si era accorto della crisi finanziaria in arrivo? La risposta ora la sappiamo: la crisi finanziaria è stata provocata proprio dallo sfrenato liberismo sbandierato dalla teoria economica mainstream, che comunque si è purtroppo abbondantemente ripresa come se nulla fosse accaduto. L’episodio mi è tornato in mente leggendo il resoconto giornalistico del recente intervento del Presidente della Repubblica al forum The European House – Ambrosetti a Villa d’Este sul lago di Como, che raccoglie ogni anno il gotha autocelebrativo del piccolo capitalismo italiano.