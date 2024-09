Luna Rossa medita la rivincita Bruni | Faremo delle modifiche La barca ha tanto potenziale da tirar fuori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024)ha terminato in seconda posizione il round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Dopo aver vinto le prime 6 regate consecutive contro gli altri Challenger, il sodalizio italiano si è sciolto sul più bello collezionando 3 ko di seguito e cedendo in extremis il primo posto (dopo lo spareggio) a Ineos Britannia, che potrà dunque scegliere chi affrontare in semifinale. “Sicuramente non è un momento felice. Sapevamo che sarebbe arrivato un momento di difficoltà prima o poi, non può andare sempre tutto benissimo. Chiaramente non abbiamo navigato bene e abbiamo fatto un paio di errori che ci sono costati questo primo posto nel round robin. Comunque non è un dramma.