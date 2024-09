L’era dei Big Three del tennis è finita Ora ci sono Sinner e Alcaraz a dividersi le vittorie Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024) Neldi Federer, Nadal e Djokovic,dei Big. Quest’anno a dominare gli Slamdue giocatori nati nel 2000:. Questo significa che siamo entrati in una nuova era dove saranno loro a dominare il circuito? Ci riflette Tumaini Carayol sul: “Mentre Jannikassimilava il suo primo trionfo agli Us Open domenica pomeriggio, la sua vittoria ha chiuso il primo anno dal 2002 in cui nessuno tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer ha vinto un titolo del Grande Slam, dando un nuovo aspetto a questo sport.dei Big, un tempo punto focale delmaschile, che negli ultimi anni è stata tenuta in piedi solo dall’eccellenza di Djokovic, è”. Ci si aspettava un circuito dove lesarebbero state più combattute, ma per ora sembra iniziata una nuova era dovesi spartiscono i tornei.