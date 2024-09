L’agonia della Marmolada sos di Legambiente e scienziati | Nel 2040 il ghiacciaio sparirà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Suona l’ennesimo de profundis per la, ilpiù grande delle Dolomiti, che il caldo di questi anni ha trasformato in un malato "in coma irreversibile". La severa diagnosi è stata stilata al termineCampagna dei Ghiacciai, il progetto itinerante di misurazione delle calotte bianche delle Alpi condotto da, Cipra e Comitato glaciologico italiano (Cgi). Gli esperti azzardano anche un data entro la quale, con questo ritmo, non sarà più possibile parlare di ‘: il. Sedici anni ancora per ammirare la distesa bianca del massiccio veneto-trentino, al posto del quale sta prendendo forma un deserto di roccia bianca e levigata. Una distesa dalla quale spuntano rifiuti di ogni genere, e, liberati dallo scioglimento del permafrost, i corpi di soldatiGrande guerra.