Inter in nazionale | ultime partite per settembre! Non solo in Europa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Si completa stasera la sosta per le nazionali e, per quanto riguarda l’, non c’èl’UEFA Nations League dove ieri ha vinto l’Italia con gol di Frattesi. Gli ultimi quattro impegni vedono anche le qualificazioni ai Mondiali in Asia (Taremi) e Sud America (Lautaro Martinez).IN– I GIOCATORI IMPEGNATI MARTEDÌ 10KRISTJAN ASLLANI – Albania-Georgia (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 1 Lega B) ore 20.45 a Tirana, Albania. DENZEL DUMFRIES – Olanda-Germania (UEFA Nations League – 2ª giornata Gruppo 3 Lega A) ore 20.45 ad Amsterdam, Olanda. LAUTARO MARTINEZ – Colombia-Argentina (Qualificazioni Mondiali 2026 – 8ª giornata CONMEBOL) ore 22.30 a Barranquilla, Colombia. MEHDI TAREMI – Emirati Arabi Uniti-Iran (Qualificazioni Mondiali 2026 – 2ª giornata Gruppo A Terzo Turno) ore 18 ad Al-Ain, Emirati Arabi Uniti.