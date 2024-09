Giuseppe Fiorello | “Facevo una fiction all’anno e mi accusavano di essere ovunque quel pregiudizio è finito”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 10 settembre 2024)ripercorre la sua carriera in una intervista a Fanpage.it. Gli inizi difficili in cui si è dovuto "inventare una vita", lo stop al film su Mimmo Lucano, l'amicizia con Franco Di Mare e il tempo in cui si credeva non potesse esisteresenza di lui: "Era solo una percezione". Dall'11 settembre arriva a su Canale 5 con I Fratelli Corsaro, un crime che racconta la storia di due fratelli segnati dalla morte del padre: "Ho pensato a quando successe a me e mio fratello Rosario".