Formula 1 guerra delle ali cominciata? Interviene la FIA

(Di martedì 10 settembre 2024) Monza non passerà alla storia, per così dire, solo per la clamorosa vittoria della Ferrari di Charles Leclerc grazie a una strategia folle. La gioia del popolo rosso, infatti, si è anche interfacciata con i veleni gettati in pista da Chris Horner, team principal della Red Bull, che ha accusato McLaren e Mercedes di possedere ali illegali. Un piccolo terremoto in1 che è stato immediatamente neutralizzato dall’intervento, pronto, della FIA che ha smontato le accuse della scuderia del Toro. Laali, però, potrebbe non placarsi qui.1,ali: Chris Horner accusa McLaren e Mercedes, la FIA risponde alla Red Bull (Credit foto – Oracle Red Bull Racing)“La FIA esamina le ali anteriori a ogni evento con numerosi controlli (conformitàsuperfici, conformitàdeflessioni) rispetto al regolamento tecnico di F1 pertinente.