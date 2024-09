Faccio mia la denuncia di Edoardo Prati | il caso Sangiuliano mortifica il merito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Una mia ex studentessa è diventata influencer. A suo tempo l’avevo anche bocciata, ma adesso questa ragazza ordinaria è diventata un punto di riferimento per decine e decine di migliaia di follower che cercano consigli su come truccarsi, rifarsi le unghie, vestirsi e in generale curare il proprio modo di apparire in società. È molto brava e spigliata, al punto che qualche giorno fa l’ho vista – tramite Instagram – ad un evento di giovanissimi influencer dispensare autografi, selfie e sorrisi a vere e proprie folle di adolescenti adoranti. Da quello che ho potuto constatare, è un influencer anche. Un divulgatore di cultura classica – soprattutto riferita alla letteratura e al teatro antichi – che riscuote un notevole successo sia per la sua obiettiva passione e competenza in materia sia per determinate caratteristiche specifiche che lo rendono un “personaggio”.