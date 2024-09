Donna uccisa a coltellate a Gela il figlio si costituisce

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 10 settembre 2024) Terribile omicidio a, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. Un uomo ha ucciso la madre e si è poi consegnato alle forze dell'ordine confessando il delitto. Laè Francesca Ferrigno, di 64 anni. Ilè Filippo Tinnirello, 43 anni, primogenito dellache, al culmine dell'ennesima lite in famiglia, ha impugnato il coltello e ha ucciso la madre. Poi si è diretto al vicino commissariato di polizia, raccontando quanto successo. Nel frattempo i carabinieri del Reparto territoriale di, che indagano sul fatto, erano già sul posto perché allertati dai vicini di casa. Nell'appartamento della tragedia i rilievi della Scientifica.