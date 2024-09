Cassano d' Adda via al nuovo anno scolastico in sicurezza L’entrata del Di Vona vietata alle auto grazie ai fondi del Pnrr

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

Al via la nuova stagione scolastica con la novità del trafficoabolito davanti alla scuola. Primo suono della campanella con ingressomedia ed elementari in tuttaalla zona pedonale, realizzata condel, punto di ritrovo per gli studenti in attesa dela scuola. L'area libera dal passaggio delledavanti ai cancelli dell'IstitutoQuintino Diè frutto di una battaglia vinta dal comitato genitori che chiedeva un progetto a favore dell'incolumità degli alunni all'ingresso della struttura scolastica. Oggi è realtà. "La questione sullaper entrare a scuola è stata evidenziata da anni, non solo dall'Aps Genitori - spiega l'assessore alla scuola Rosetta Stavola -, ma anche dagli altri rappresentanti dei genitori delle scuole medie.