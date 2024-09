Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia forti temporali domani mercoledì 11 settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024), 102024 – È ancorain. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneinfatti ha emesso un avviso di criticità(ordinaria) per rischio idrogeologico ea partire dalle 14 di11. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Cosa non fare Durante l'Palazzo Marino invita "i cittadini e le cittadine a non sostare nelle aree a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro e in prossimità dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende”.