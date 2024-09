Usa 2024 la corsa torna in equilibrio | ora per Harris e Trump c’è il primo duello tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nell’imminenza del dibattito televisivo tra Kamalae Donald, ladi Usaè rita in, dopo avere dato l’impressione, per qualche settimana, di pencolare a favore di. La candidata democratica ha esaurito il bonus novità e il candidato repubblicano sembra avere superato la crisi da cambio di cavallo fra i democratici, dopo l’uscita di scena del presidente Joe Biden. Per la vicepresidente, il dibattito su Abc è fondamentale per farsi conoscere – il 28% degli indecisi ha “bisogno di saperne di più” su di lei –, per dare l’idea di cambiamento che vuole rappresentare e per conquistare maggiori consensi fra gli elettori ispanici. Sono indicazioni che si ricavano dall’ultimo sondaggio New York Times/Siena College. Ne risulta che, su scala nazionale,ha il 48% delle intenzioni di voto eil 47%.