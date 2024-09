Seixas re in Lunigiana Coppa Rosa a Bertolucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un sabato intenso con la conclusione del 48° Giro dellaa tappe per juniores e le cinque gare giovanili valevoli per la(femmine) e per ladi Sera (maschi). Nella gara a tappe dominio del francese Paulche ha conquistato la maglia vincendo la prima tappa e poi la difesa splendidamente fino alla fine. Il suo antagonista più forte e brillante, il bi–campione italiano in linea e cronometro il ligure Mark Lorenzo Finn che ha vinto la tappa finale ed è stato sempre una spina nel fianco per il francese conquistando alla fine il secondo posto nella classifica generale a soli 6 secondi dal vincitore. Per lui, miglior italiano nella classifica finale, la speciale maglia sponsor la Regione Toscana. A proposito della Rappresentativa toscana in gara, un solo piazzamento di tappa (ottavo posto) ottenuto dal campione regionale il valdarnese Riccardo Del Cucina.