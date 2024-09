Rischio caos a Scuola 21mila posti ancora vacanti | Prepariamoci a mesi di cattedre che ballano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Partenza faticosa, quest’anno forse più del solito, per la, che inizierà comunque con parecchieda assegnare, nonostante il lavoro degli uffici scolastici delle ultime settimane. Secondo gli ultimi dati dopo le nomine a tempo indeterminato, restano circanomine annuali da fare per coprire ida graduatorie provinciali di supplenza. “Mancano migliaia di nomine all’appello, solo per i docenti – spiega Massimiliano De Conca, eletto segretario generale Flc Cgil Lombardia -. Il motivo? Non è questione di mancanza di personale, di docenti, quanto piuttosto delle procedure, all’interno di un sistema che è molto cervellotico, in quanto ci sono molte cose da incrociare. Quando ciò accade in una regione come la Lombardia, che ha numeri molto elevati, il sistema si ingolfa.