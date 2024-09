Progetto Dreams domande per i contributi da inoltrare entro il 24 settembre

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per il riconoscimento di un contributo destinato alla frequenza di attività sportive e culturali per minori di età compresa tra 4 e 18 anni (non compiuti) e appartenenti a nuclei familiari con disagio socio-economico residenti nei comuni dell’Ambito B1 (Benevento capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio). L’avviso, rivolto a famiglie con Isee non superiore a 15mila euro, è consultabile integralmente al seguente link: https://www.comune.benevento.