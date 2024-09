Peacemaker 2 arriverà nel 2025 ma dopo Superman!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024)nel, ma! Lo sceneggiatore/regista di, James Gunn, ha confermato che la serie spin-off di The Suicide Squad tornerà sui nostri schermi l’anno prossimo. Quando gli è stato chiesto un aggiornamento sulla seconda stagione su Threads, Gunn ha detto che John Cena e la banda torneranno per altre oltraggiose avventure nel, ““. Il reboot DCU uscirà nei cinema a luglio, il che significa che possiamo aspettarci la seconda stagione diverso la fine dell’anno. Gunn si è recentemente rivolto ai social media per rivelare un primo sguardo ufficiale al nuovo casco che Christopher Smith, interpretato da John Cena, indosserà quando farà il suo ritorno. La foto mostrava solo il casco visto da dietro, ma è chiaramente un nuovo design, forse ispirato alla versione “Future State” del personaggio.