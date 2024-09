Nubifragi grandine e tromba d’aria | esonda fiume cittadini lasciano le case

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Domenica 8 settembre temporali, grandinate, allagamenti e disagi in varie parti della Toscana. Colpite la Versilia, Livorno e la zona di Campi Bisenzio con allagamenti in serata e nottata in diverse zone del territorio come Pisa, Piombino e Massa Marittima. Al mattino la costa, nel pomeriggio il centro-nord, a sera il fronte temporalesco ha coinvolto un’area molto vasta della regione ma soprattutto a sud: tra le 20 e le 21 durante ilo a Massa Marittima, in provincia di Grosseto, sono scesi 80 mm di pioggia in un’ora, una quantità impressionante. Il fronte temporalesco in serata ha colpito soprattutto le province di Grosseto, Siena e Arezzo.