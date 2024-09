MotoGP Francesco Bagnaia svetta nei test di Misano davanti a Morbidelli e Bastianini 6 Martin 7 Marquez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha chiuso al comando la giornata didedicati allache è andata in scena oggi sul tracciato diAdriatico, dove ieri si è disputato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, tredicesimo appuntamento del campionato 2024. Nel turno odierno, invece, il tracciato intitolato a Marco Simoncelli è stato a disposizione di team e piloti per l’ultima giornata di lavoro in pista prima della conclusione della stagione. Diversi team hanno portato in pista novità importanti (su tutti la Honda che haato una nuova carena che andrà ad aumentare il carico aerodinamico) anche se il lavoro è stato spesso ridotto. Da questo scenario è emerso(Ducati Factory). Il due-volte campione del mondo, secondo ieri in gara, ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:30.