La Unahotels batte Trieste e si tira su di morale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedƬ 9 settembre 2024)75 REGGIO EMILIA 89: Ross 13, Deangeli 2, Valentine 7, Uthoff 12, Johnson 19; Obljubech, Crnobrnja, Ruzzier 4, Campogrande 15, Candussi 3, Brooks. N.e.: Brown. All. Christian.: Winston 15, Barford 5, Vitali 8, Chillo 6, Faye 17; Gallo, Gombauld 9, Smith 10, Uglietti 7, Fainke, Suljanovic 2, Grant 10. N.e.: Cheatham. All. Priftis. Arbitri: Cassina, Martellosio, Bellangeri Note: 19-23, 32-51; 50-74. Lampi di futuro. Non molto di piĆ¹, ma quanto basta per risollevare un poā€™ ildelle truppe dopo le prime due uscite deprimenti con Fortitudo Bologna e Treviso.