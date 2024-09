Italia-Olanda Coppa Davis 2024 | programma orari tv giocatori convocati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’chiuderà il suo percorso nel girone A delleCup Finalsa Bologna domenica prossima nella sfida contro l’, un confronto che è il replay della sfida che si è configurata lo scorso anno a Malaga e che gli azzurri riuscirono a vincere grazie allo splendido doppio formato da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Questa volta in squadra non ci saranno né Sinner né Sonego: il numero 1 del mondo è stato esonerato dalla convocazione da Filippo Volandri per prendersi un po’ di riposo in vista del finale di stagione dopo il trionfale US Open, mentre Sonego è stato superato in classifica da altri. Sono tre i singolaristi papabili per capitan Volandri: Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.