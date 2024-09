Giuseppe Fiorello | Voglio sempre dire la verità che spesso è scomoda Così a volte mi scontro con chi reagisce male Il mio nuovo film da regista? Ho un’idea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sullo sfondo della Palermo di oggi, si muovono Fabrizio (), un giornalista dal carattere focoso e donnaiolo e Roberto (Paolo Briguglia), un avvocato integerrimo e un fedele marito. Sono due personalità agli antipodi, ma la loro unione si rivelerà fondamentale per risolvere i casi più complessi. Sono i personaggi principali della nuova serie tv “I Fratelli Corsaro”, al via in prima serata su Canale 5 dall’11 settembre in prima serata. La serie è tratta dai primi quattro romanzi della saga dei fratelli Corsaro, dello scrittore siciliano Salvo Toscano., interpreti Fabrizio un giornalista dal carattere forte, passionale e appassionato di donne. Quanto c’è di te in questo personaggio?Di me ci sono alcune cose, altre marcate e altre meno, alcune inesistenti. Più che una passione per le donne, Fabrizio ha rispetto per le donne ed è un amante del genere femminile.