Como furto di contanti al cambio valuta di via Milano | due arresti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Con un’agile stratagemma, erano riusciti a derubare il titolare di un negozio che svolgee info-point in via. Gli autori sono due romeni di 29 e 39 anni, entrambi con precedenti di polizia e numerosi alias, arrestati dalla polizia della Squadra Volante domenica pomeriggio. Gli agenti li hanno visti nella zona di viale Innocenzo, a bordo di una Skoda che ha tentato di allontanarsi. Fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di numerose banconote da 50, 10 e 5 euro, per un totale di 2.240 euro.