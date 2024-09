Beppe Fiorello chiede un Lucano Mimmo in prima serata | La Rai mandi in onda la fiction video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Una storia che molto probabilmente non vedrete mai in tv è quella di, un poeta dell’umanità”. L’appello diall’Adnkronos per far sì che ‘Tutto il mondo è Paese’ sull’ex sindaco di Riace, da lui interpretato, venga trasmessa. La miniserie è stata bloccata, a seguito della cnna ain primo grado di giudizio per associazione a delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d’ufficio. In Appello l’ex sindaco di Riace è stato assolto da quasi tutte le accuse “C’è stato un momento in cui quei problemi giudiziari sono caduti quasi tutti, sono rimaste delle ‘briciole’ che mi fanno sorridere”, dice. “Io parlo così perché ci ho sempre messo la mano sul fuoco su di lui, probabilmente questo mi ha fatto prendere dei rischi, ma non mi importa. Io credo nell’uomo e in questo racconto”, sottolinea l’attore.