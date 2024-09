Beach Bocce grande impresa Daniele e Agnese argento italiano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) I campioni regionaliCasini eGennai a Genova alle finali diarrivano ad un soffio dall’. I due atleti dell’Asd Pisasi fermano solo in finale, battuti per 12 a 8 dalla forte e favorita coppia emiliana. In terra Ligure, l’Emilia Romagna si conferma regina nella disciplina delleda spiaggia, vincendo nelle specialità individuale, coppie e coppie miste. Proprio il torneo a coppie miste è stata la novità dell’edizione dei campionati italiani del 2024: per la prima volta al via, insieme appunto al torneo individuale e a quello a coppie. La coppia pisana diventa così vice campione nazionale e proverà nei prossimi anni a prendersi il titolo, anche grazie all’attività crescente del movimento delin Toscana, e sul litorale pisano in particolare.