Tolentino tra storia e leggenda Torna il Ponte del Diavolo

(Di domenica 8 settembre 2024) Narra un’anticache, tanto tanto tempo fa, l’architetto Benevegna, in difficoltà per la costruzione di undistrutto dal Chienti impetuoso, stipulò un patto con il. Questi assicurò la realizzazione dell’opera in una sola notte, in cambio dell’anima del primo essere vivente che lo avesse attraversato. L’uomo, pentitosi dell’accordo, si rivolse disperato a San Nicola. Il fraticello escogitò uno stratagemma: a lavoro ultimato, benedisse ilpoi attese che si avvicinasse un cane e fece rotolare una forma di formaggio dall’altra parte, costringendo l’animale ad attraversare. Lucifero, accecato d’ira, tentò invano di distruggere ilcon una cornata, ancora visibile.