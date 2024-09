Tenta di salire sull’auto della ex | bloccato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Momenti di paura in via Lago di Varano dove un uomo hato di bloccare la sua ex appena salita in auto e questa, impaurita, ha premuto l’acceleratore finendo quasi contro l’ingresso dell’asilo. E’ accaduto venerdì mattina quando l’uomo, che si era appostato dietro ad un cespuglio, appena ha visto la exche aveva parcheggiato si è infilato con testa e braccia all’interno del finestrino cercando di prendere le chiavi e far spegnere il motore. La donna ha inveceto di allontanarsi ma ha perso il controllo del veicolo che dopo esser partito ha rischiato di andare a sbattere contro il cancello dell’asilo. Personalescuola e alcuni cittadini hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati insieme al personale del "118". L’uomo, finito a terra, si era procurato alcune escoriazioni ed è stato medicato, dopo di che è stato portato via dai carabinieri.