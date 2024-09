Strada Bubbiano-Casorate Via libera al finanziamento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024) Approvato lo stanziamento dei 300mila euro mancanti sui 1,9 milioni per completare ilnecessario alla realizzazione dellache collegheràPrimo. La decisione è stata presa nell’ultimo Consiglio provinciale di venerdì. L’opera, (con avvio dei lavori previsto nel 2025), sarà lunga circa 4,5 chilometri, sarà a due corsie, una per senso di marcia, e verrà realizzata secondo gli standard più moderni, garantendo una portata adeguata anche per il traffico pesante. Tra gli interventi tecnici più rilevanti ci sarà la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la sp 526, che consentirà un deflusso più fluido e sicuro del traffico, e la costruzione di un sottopasso per garantire la continuità pedonale e ciclabile, senza interferire con il traffico veicolare.