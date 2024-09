Pallamano A Gold Macagi Cingoli inizio con sconfitta | il Cassano Magnago vince 33-24

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) La squadra di Palazzi combatte per 43 minuti, portandosi dal -4 al -1 aripresa, per poi alzare bandiera bianca nell’ultimo quarto d’ora. Sugli scudi Makhlouf (6 reti) e Naghavialhosseini (5), 8 settembre 2024 – Ilconferma il pronostico e batte lanella prima giornata di Serie Adi2024-2025. I ragazzi di Palazzi, infatti, si sono arresi 33-24 al PalaTacca ieri sera, sabato 7 settembre, al termine di una gara condotta dall’alla fine dai varesini, che hanno accusato una leggera flessione solamente aripresa. Lì, infatti, Strappini e compagni, in partita per oltre 40 minuti, erano riusciti a ricucire lo strappo del -4 di fine primo tempo fino a -1 e a -2, ma la squadra di Bellotti è riuscita poi a trovare la fuga definitiva. Primo tempo I locali partono subito forte.