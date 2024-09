Marquez trionfa a San Marino davanti a Bagnaia e Bastianini

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 settembre 2024) Marcal Gp di Sandi MotoGp sul circuito di Misano. Lo spagnolo si è imposto sulle due Ducati di Peccoed Eneache chiudono sul podio.: come ha vinto il gp di San? Capolavoro per il campione iberico quando ha iniziato a piovere, sfruttando al meglio uno scroscione per pochi attimi che ha spinto alcuni piloti a tornare ai box per cambiare la moto e, poi, costretti a rientrare nuovamente e riprendere quella da asciutto. Tra questi Jorge Martin. GLi altri piloti Scivolata, invece, per Acosta, Morbidelli e Augusto Fernandez. Ii pilota del Team Gresini sfrutta la pioggia iniziale, va in testa e ci resta fino alla fine, beffando Pecco, che era partito al comando, e si deve accontentare del 2° posto