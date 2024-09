Israele-Italia Spalletti | Farò dei cambi Tonali un calciatore importante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Penso sia difficile riproporre in blocco la squadra che ha sfidato la Francia, perché recuperare e smaltire la fatica in due giorni è difficile. Ci sta che 4-5eranno, anche se ho visto tante cose belle e sono fiducioso di poter riproporre quel gruppo”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’, Luciano, in conferenza stampa dalla Boszik Arena di Budapest, dove gli azzurri domani sfiderannoin un match valido per la Nations League. “Per noiè un– ha spiegato sul centrocampista del Newcastle, tornato a disposizione dopo aver scontato la squalifica per scommesse -, lo abbiamo accolto a braccia aperte per quelle che sono le sue qualità. Abbiamo trovato unnuovo, che aiuta tutti e sa fare tutto. Il gruppo gli vuole molto bene, averlo ritrovato nello spogliatoio anche per gli altri è stato un motivo di grande piacere”.