Il paziente inglese | Minghella e un filmone d' altri tempi

(Di domenica 8 settembre 2024) ILSky Cinema 2 ore 21.15 Con Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas e Juliette Binoche. Regia di Anthony. Produzione USA 1996. Durata: 2 ore e 40 minuti LA TRAMA In Toscana, durante la guerra un'infermiera si prende cura di un ferito grave, uncaduto col suo aereo e dilaniato dalle ustioni. Costui nella sua lenta agonia le racconta il suo grande amore per una donna sposata. La donna è morta qualche giorno prima nel deserto. PERCHE' VEDERLO Perchéè riuscita, prendendo un best seller di Michael Ondatije, ad allestire uncome quelli di una volta: amore, guerra, adulterio, una splendida cornice esotica. Vincitore (meritatamente) di nove Oscar.