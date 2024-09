IA tecnologie linguistiche in Europa | budget di 20 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Fino al 26 settembre 2024, è possibile partecipare al bando Alliance for Language Technologies – DIGITAL-2024-AI-B-06, dedicato allo sviluppo e all’implementazione diavanzate nell’Unionepea. Pubblicato nell’ambito del programma Digitalpe, il bando mira a sostenere la creazione di un ecosistemapeo di modelli linguistici e di Intelligenza Artificiale, promuovendo l’autonomiapea nell’uso e nella condivisione di dati e riducendo la dipendenza dasviluppate all’estero. L’iniziativa contribuirà a preservare la diversità linguistica e culturale in, supportando l’infrastruttura comunepea di dati e servizi (pean Common Data Infrastructure and Service) nel campo delle