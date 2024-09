I migliori oli dell' Emilia-Romagna scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 8 settembre 2024) L’ossatura del mercato’olivicoltura ea produzione di extravergine inè costituita da circa 3.500 aziende con una produzione media per singola azienda che, negli ultimi 20 anni, ha raggiunto punte massime di 2.500-3.000 kg di olio solo nelle annate di carica produttiva. La provincia di Rimini con circa 2.000 ettari di oliveti e 615mila piante è quella più dedita all’olivicoltura; mille ettari sono nel territorio di Forlì-Cesena, 450 in quello di Ravenna e solo 50 intorno a Bologna. Due le Dop che tutelano la produzione: Brisighella e Colline di. La storia'olivicolturano-romagnola Un territorio che ha visto la presenza'olivo in modo continuativo fin dall'età villanoviana, riuscendo ad attraversare periodi storici difficili come la caduta'Impero Romano e le invasioni barbariche.