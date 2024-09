Gli italiani? Un popolo razzista La destra insorge contro l’assessora di San Giuliano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) SanTerme (Pisa), 8 settembre 2024 – “Ilitaliano è”. Con queste parole,alla cultura di SanTerme, Angela Pisano (Pd), ha provocato un acceso dibattito durante l’ultima seduta consiliare, in cui è stata approvata una mozione per la realizzazione di un muralesil razzismo nello sport. L’iniziativa era stata promossa a seguito del vandalismo sul murales dedicato alla pallavolista Paola Egonu a Roma. Le dichiarazioni delPisano hanno suscitato l’indignazione delle opposizioni. L’europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi, insieme alla capogruppo in consiglio comunale a SanTerme, Ilaria Boggi, e al consigliere leghista Giusto Nicosia, hanno definito le parole “inaccettabili”. “Per questo – hanno spiegato – chiederemo al sindaco di revocare le deleghe al, qualora lei stessa non faccia un passo indietro.