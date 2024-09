Esonda il torrente nel pratese disposta l’evacuazione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) A Montemurlo (Prato), iltombato Stregale èto a causa delle intense precipitazioni. Il Comune ha ordinatodei piani terra delle abitazioni, specificando che ci sono criticità anche nella frazione di Oste. La situazione è stata definita “preoccupante”, con più di 100 mm di pioggia caduti nelle ultime 12 ore. La cittadina non è nuova a simili eventi: il 2 novembre 2023, Montemurlo fu colpita da una grave alluvione, che provocò la morte di due persone, un’85enne a Bagnolo e una donna di 84 anni per un malore. Maltempo anche in altre aree della Toscana Il maltempo non ha risparmiato altre parti della Toscana. A Massa Marittima, nel Grossetano, sono stati registrati oltre 100 mm di pioggia nella serata di oggi.