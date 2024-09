Endless Love anticipazioni dall’8 al 14 settembre 2024 | Emir braccato da Kemal

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 8 settembre 2024) Tanti pericoli attendonoKozcuo?lu nelle puntate diin onda da domenica 8 a sabato 14Soydere sospetterà infatti di essere il padre della piccola Deniz e farà di tutto per arrivare alla verità. L’imprenditore dovrà quindi ingegnarsi per impedirgli di unire tutti i tasselli del puzzle. Proprio quandoavrà un nuovo sospetto su di lui riguardante la morte di Ozan La dizi turca va in onda la domenica alle 14.45, dal lunedì al venerdì alle 14.10 ed il sabato alle 14.45. Inoltre questa settimana doppio prime time: giovedì e venerdì. E’ possibile vedere le puntate in streaming in diretta o in replica on demand su Mediaset Infinity.