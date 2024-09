Dal caso Sangiuliano alla Rai che nessuno vuole davvero cambiare | alla Festa del Fatto il confronto Corsini-Berlinguer-Mentana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Dal rientro dell’ex ministro Gennaronel suo ruolo di giornalista alle accuse di censura, la televisione cambia ma la Rai deve affrontare sempre gli stessi problemi: lottizzazione, canone e libertà. Lo hanno raccontatodelQuotidiano il responsabile dell’approfondimento Rai, Paolo, il direttore del Tg La7 Enricoe l’autrice Mediaset Bianca, intervistati dalle firme delMartina Castigliani e Antonello Caporale. Parte, che non è d’accordo con chi parla Telemeloni, una posizione che gli è costata le contestazioni del pubblico: “Non stanno facendo peggio quelli di ora, e lo dicono i dati”. La tv, ha detto “sta cambiando, ma non il racconto della televisione, ci si inchioda sull’occupazione della politica, telekabul, telemeloni, raiset, ed è questo uno dei motivi per cui i giovani non guardano la tv.