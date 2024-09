Ansia per Schillaci ricovero in ospedale per Totò | il comunicato della famiglia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Mondo del calcio inper: l’ex attaccanteNazionale Italiana è stato ricoverato in. Arriva ildopo le tanti voci. Tutti gli appassionati del mondo del calcio sono inper: l’ex calciatore, simboloNazionale in Italia 90, è ricoverato in. A darne conferma è stata la, che però ha tenuto a sottolineare che le sue condizioni sono stabili e che è monitorato costantemente dall’equipe medica. Le prima voci provenienti dalla Sicilia avevano descritto la situazione in maniera preoccupante, ma i suoi familiari hanno tenuto a tranquillizzare i tifosi con un post apparso nelle stories Instagram di. Ignote, al momento, le cause del, ma quanto fatto trapelare dallale sue condizioni sono stabili.