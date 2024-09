Albero in dono alla memoria di Pescini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) Avrebbe compiuto 50 anni il 1 settembre. Ma la morte lo ha portato via a maggio, troppo presto per tutto quanto era Massimiliano. Come uomo, come politico, come amico. Proprio per questo gli studenti dell’allora primo anno di liceo scientifico hanno fatto unin ricordo del loro compagno di classe Massimiliano. Un, nello specifico un ficus, piantato nel giardino della biblioteca comunale di San Casciano. È stata scelta la tipologia del ficus pianta settembrina per ricordare anche il compleanno di Massimiliano, che appunto proprio ad inizio mese avrebbe raggiunto il mezzo secolo di vita. Ad accogliere ildegli ex studenti emozionati e commossi il sindaco Roberto Ciappi. Davanti all’è stata posizionata una targa con la frase di un componimento poetico di Umberto Saba, il poeta italiano scelto daper la sua tesi di laurea.