Vicini in festa a Castrocaro

(Di sabato 7 settembre 2024) Le controversie tradi casa appesantiscono il lavoro delle procure di tutta Italia: all’origine delle liti rumori molesti, problemi di parcheggio, animali troppo esuberanti e varie altre mancanze di rispetto del regolamento condominiale. Una realtà che non ha mai sfiorato i residenti in via Isonzo a, dove nei giorni scorsi si è celebrata la settima edizione della localedeidi casa. "La prima è stata organizzata nel 2014, poi ne abbiamo saltate quattro per cause di forza maggiore, a partire dall’emergenza sanitaria", spiega l’ideatore dell’iniziativa Giuliano Ruscelli, salito agli onori della cronaca recente per aver festeggiato il pensionamento e i sessanta anni di vita in seno al castello medievale, fatto piuttosto inusuale.