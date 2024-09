Nuove asfaltature da lunedì Centro e forese ‘sotto i ferri’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024)a Faenza.e martedì dalle 7.30 alle 18finirà viale Stradone, tra via Cavour e l’incrocio con via Lapi. La strada sarà chiusa al traffico ad eccezione dei mezzi in uso ai residenti e quelli di soccorso. Sempre, fino a venerdì 13 settembre, partiranno i lavori in via Cavour, tra corso Mazzini e l’incrocio via Fiera/via Tonducci. I lavori saranno realizzati in due fasi; la prima interesserà il tratto tra corso Mazzini e via Santa Maria dell’Angelo e la seconda tra via Santa Maria dell’Angelo e via Fiera/via Tonducci. I tratti interessati dai lavori, saranno chiusi al traffico con le sole eccezioni dei residenti e dei mezzi di soccorso. La fruibilità del parcheggio di via Cavour sarà sempre garantita.