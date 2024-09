Lavori sulla Telesina Cairella Lega | Anas ha attivato iniziative per ridurre i disagi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Lasegue le tematiche del territorio e non credo debba chiedere il permesso a chicchessia per interessarsene, l’amico Reale stia sereno: seguiamo da tempo, nell’esclusivo interesse della cittadinanza, anche le problematiche dellae in particolare il cronoprogramma deidel viadotto Pantano”. A dirlo è Cosimo, responsabile sannita Infrastrutture e Trasporti dellaSalvini Premier. “La manutenzione ad un’arteria così importante e trafficata è indispensabile e per quanto riguarda il viadotto Pantano, localizzato tra le uscite Ponte-Torrecuso e Paupisi, parliamo di interventi per un totale di circa 4 milioni di euro ad una struttura di 17 campate per oltre 700 metri di lunghezza.