Firenze al via la mostra ‘Progettare la memoria’ al Memoriale delle Deportazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024)7 settembre 2024 – Si inaugura il 9 settembre alle 12 aldi(viale Donato Giannotti 81-8) laintitolata “Progettare la memoria - Lo studio BBPR: i monumenti, le” dedicata ai progetti dello studio di architettura BBPR per monumenti e memoriali in memoriavittime dei campi nazisti. La, un percorso tra schizzi, immagini, documenti d’archivio e le fotografie di Nanni Fontana, è stata progettata e realizzata dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti e fa tappa agrazie al sostegno della Regione Toscana e del Museo della Deportazione e della Resistenza di Prato, in collaborazione con il Comune die il Comune di Prato.