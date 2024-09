Dopo un’estate politica così ci aspetta un autunno rovente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) di Paolo Bagnoli Il populismo, in sé e per sé, non appartiene né alla sinistra né alla destra, ma è un fenomeno politico trasversale. In Italia è al governo con la destra e all’opposizione soprattutto con i 5Stelle implosi in un dibattito a dir poco lunare vista la situazione del Paese, sia da un punto di vista civile – tra l’altro le manifestazioni di fascismo si registrano praticamente giornogiorno – sia dal punto di vista economico considerato quanto l’eccesso di debito pubblico paralizza nei fatti qualsiasi possibilità di manovra espansiva. Secondo il ministro Valditara il servizio che paghiamo per il debito pubblico è pari al bilancio del ministero dell’Istruzione. L’Italia si trova di fronte a uno stretto non facile da attraversare poiché dovrà rientrare di tredici miliardi all’anno per i prossimi sette anni.