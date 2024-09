Balletta dirigerà Cardiologia fino a fine anno Intanto Minardi interroga sulla fuga di medici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) È Antonioil medico cardiologo che sostituirà il responsabile delladell’ospedale di Fano, Guido Rocchi, in ferie dal 2 settembre al 31 dicembre di quest’sarebbe stato indicato dallo stesso Rocchi, "come sempre avviene – fsapere dall’Ast provinciale – in questi casi". Il lungo periodo di ferie preso da Rocchi sembra avvalorare la voce di una sua prossima partenza ma l’ufficialità si avrà solo se e quando il medico formalizzerà le dimissioni. "Solo allora – fsapere dall’ufficio stampa dell’Ast 1 – sarà nominato il responsabile facente funzioni dellatramite manifestazione d’interesse". C’è comunque chi sostiene che all’interno dell’Ast ci si stia preparando ad affrontare il dopo Rocchi per evitare che il Dipartimento rimanga scoperto.